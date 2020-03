Britney Spears: Nie wieder Musik?

Schwere Zeiten für Fans von Britney Spears! Aktuell machen schockierende Gerüchte die Runde. Gibt die 38-Jährige das Mikrofon aus der Hand? Denkt sie über ein frühes Karriereende als Sängerin nach?

Wenn es nach ihrem Sohn Jayden geht, dann ist das sehr gut möglich. In einem „Insta“-Livestream sprach er davon, dass sich die Karriere seiner Mutter am Scheideweg befinde. Er sagte: „Eigentlich habe ich sie in den letzten Jahren überhaupt nicht viel Musik machen sehen. Ich erinnere mich, dass ich sie einmal gefragt habe: ‚Mama, wann kommt neue Musik von dir?‘ Und sie sagte: ‚Ich weiß nicht, Schatz. Es könnte sein, dass ich keine Musik mehr mache und meine Karriere beende.’“

Wenn es so kommen sollte, wäre „Glory“ ihr letzter musikalischer Fußabdruck. Das Album erschien vor fast vier Jahren.

