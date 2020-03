Britney Spears und die widersprüchlichen Botschaften in ihren Büchern

Wie soll man sich nun verhalten? Britney Spears hat sich ein neues Buch zugelegt, doch so ganz schlau wird sie da nicht daraus.

Auf „Instagram“ schildert die Sängerin ihren Fans ihr Dilemma mit den Worten: „Ich habe gerade ein Buch mit dem Titel ‚Think Smart Not Hard‘ gekauft. Dieses hier jedoch auf dem Foto, ‚The Oracle of the Kabbalah‘, besagt, dass deine Gebete nur erhört werden, wenn man dabei nicht seinen Kopf verwendet, sondern nur sein Herz. Das nenne ich mal widersprüchliche Botschaften. Ich weiß ja nicht so recht!“

Um die Heilung ihres gebrochenen Knöchels anzutreiben, hatte sich Britney Spears vor kurzem übrigens ein anderes Buch zugelegt.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos