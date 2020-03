Britney Spears: „Was wir jetzt mehr als alles andere brauchen, ist …“

Lachen ist die beste Medizin, vor allem in Zeiten der Corona-Krise. Deswegen teilt Britney Spears einen Moment mit ihren Fans, über den sie alle herzlich lachen können. Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Video, in dem sie total entspannt auf einer Bank sitzt und die Aussicht in den Bergen genießt. Von hinten schleicht sich eine Person an, wahrscheinlich ihr Freund Sam Asghari und filmt sie dabei. Als er ganz nah hinter Spears steht, dreht diese sich um und schreit vor Schrecken laut lost.

Zu dem Clip schrieb die 38-Jährige: „Was wir jetzt mehr als alles andere brauchen, ist Gelächter… so glücklich, das mit euch zu teilen. Lacht immer schön weiter, Leute!“

Wenige Tage zuvor hat Britney Spears ihren Fans via „Instagram“ eine aufmunternde Botschaft zum Durchhalten zukommen lassen.

Foto: (c) Sony Music