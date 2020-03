Bruno Major kündigt Album Nummer 2 an

Am 05. Mai erscheint das zweite Album „To Let A Good Thing Die“ von Bruno Major. Den ersten Vorgeschmack darauf, die Single „Old Soul“, hat der Sänger bereits vor wenigen tagen veröffentlicht. Über den Song sagte er laut „Beats International“: „Old Soul’ ist eine Ode auf die Zeit gleich nach der Trennung“, sagt Bruno über den ersten Vorboten. „Es geht um dieses Sich-Suhlen – im Selbstmitleid, wenn man sich drei Wochen lang einigelt und drei Mal am Tag den Lieferservice kommen lässt. Das hat doch jeder schon mal erlebt! Den Beat habe ich mir tatsächlich am Schlagzeug ausgedacht, was ich davor noch nie gemacht hatte… und dann haben [mein Co-Produzent] Phairo und ich das Arrangement drum herum gestrickt. Geschrieben habe ich den Song zusammen mit XamVolo in meiner Küche; anfangs war die Gitarre das wichtigste Instrument, aber in der finalen Version spielen Bass und Schlagzeug eine sehr große Rolle. Ist schon ein neuer Ansatz für mich, aber ich find’s wahnsinnig gut.“

Hier die Tracklist des Albums „To Let A Good Thing Die“:

1. „Old Soul“

2. „The Most Beautiful Thing“

3. „Nothing“

4. „Regents Park“

5. „Old Fashioned“

6. „She Chose Me“

7. „Figment of My Mind“

8. „Tapestry“

9. „I’ll Sleep When I’m Older“

10. „To Let A Good Thing Die“

Foto: (c) Juan Ortiz-Arenas