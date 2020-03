Bushido und der misslungene Corona-Aufruf

Bushido hat in der Corona-Krise viele seiner Fans verägert. Der Rapper hatte dazu aufgerufen zur Arbeit zu kommen, trotz Krankschreibung. Seit Tagen gilt die Ansage in Deutschland und vielen anderen Ländern: zu Hause bleiben statt zur Arbeit gehen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wer kann, soll bitte Homeoffice machen. Auch viele Promis appellieren an ihre Fans, lieber zu Hause zu bleiben.

Bushido hingegen macht genau das Gegenteil. Auf „Instagram“ sagte er: „An dieser Stelle noch einmal die Bitte an alle Mitarbeiter von ‚Durstexpress.de‘, die sich momentan krankgeschrieben haben, oder nicht zum Dienst erscheinen wollen. Wir brauchen euch gerade mehr denn je und ihr tut uns einen riesigen Gefallen, wenn ihr die Getränke bis an unsere Haustür liefert. Deswegen versucht zur Arbeit zu erscheinen. Wenn es euch gut geht und ihr nicht krank seid, dann kommt zur Arbeit!“ Anlass zu dieser Aufforderung war eine Getränkelieferung, die der 41-Jährige in der Nacht zuvor gegen Mitternacht bekommen hat.

Sicher denkt Bushido hier vor allem an die Menschen, die sich die Getränke wegen der Angst vor Corona nicht selbst holen wollen oder können. Doch was ist mit den Getränkelieferern selbst, die aktuell ebenfalls um eine Ansteckung fürchten müssen?

Foto via PGM