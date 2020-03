Camila Cabello verschiebt ihre Tour

Das Coronavirus zerschießt nach wir vor jeden Terminkalender, den es gibt: Urlaube, Partys, Konzerte – nichts findet mehr statt. Die neuesten Opfer der Pandemie sind Camila Cabello und ihre Fans.

Die kubanische Sängerin verkündete via „Instagram“: „Wir treffen extreme Vorkehrungen, um uns zu schützen: Unser Team, unsere Tänzer, unsere Band, unsere gesamte Crew und natürlich auch euch. Mir bricht es wirklich das Herz, verkünden zu müssen, dass wir uns dazu entschieden haben, die Tour zu verschieben. Wir können nicht proben, ohne jemanden zu gefährden. Und mit alldem in der Luft und keinem Ende in Sicht, fühlt sich diese Entscheidung als einzig verantwortungsvolle und richtige an. Es tut mir schrecklich leid.“ Abschließend schrieb die 23-Jährige: „Seid sanft, liebevoll und nett, seid mitfühlend mit anderen. (…) Wenn diese Gefahr bereinigt ist, wird diese Liebe, die wir jetzt in die Welt geben, uns alle heilen.“

Und hoffentlich auch wieder für Konzerte sorgen. Auch deutsche Stars wie Sasha und Max Giesinger sind von der Pandemie betroffen.

Foto: (c) PRN / PR Photos