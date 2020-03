Camila Cabello: Zum 23. Geburtstag gibt’s ein Nacktfoto im Internet

Gestern (03.03.) feiert Camilla Cabello ihren 23. Geburtstag. Als besondere Überraschung für ihre Fans postete sie im Vorfeld ihres Ehrentages ein Nacktfoto auf „Instagram“, und zwar ihr Erstes.

Allerdings ist es weder aufreizend, noch anrüchig, sondern total süß und niedlich. Auf dem Bild ist die Sängerin nämlich als Baby zu sehen, das in ein Handtuch gehüllt in die Kamera schaut. Dazu schrieb sie: „Ich werde in wenigen Stunden 23 Jahre alt, also postete ich mein erstes Nacktbild im Internet.“

Camila Cabello wird ihren Geburtstag sicher mit Shawn Mendes feiern, mit dem sie ja seit Juli 2019 zusammen ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos