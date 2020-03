Capital Bra: Beendet er im Sommer seine Karriere?

Hört der erfolgreichste deutsche Rapper auf? Capital Bra hat auf „Instagram“ ein Foto von sich gepostet, oben ohne, und dazu geschrieben: „Bis zum Sommer 80 Kilo, sonst hör ich auf zu rappen.“

In den Kommentaren verrät er, dass er derzeit 70 Kilo wiegt. Innerhalb weniger Monate will er zehn Kilo Muskeln aufbauen, welch Herausforderung. Die Fans feuern den Rapper aber an. So heißt es in den Kommentaren: „Viel Glück.“, und: „Das schaffst du, wir brauchen deine Musik.“

Capital Bra war übrigens kürzlich für Videodreharbeiten in den USA. Sein Fazit danach: „Die Amerikaner haben einen Dachschaden.“

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment