Capital Bra stellt für Traumfigur das Kiffen ein

Capital Bra arbeitet gerade an seiner Sommerfigur. Wie er auf „Instagram“ unlängst bekanntgegeben hat, möchte der Rapper im Sommer 80 Kilogramm wiegen, sonst höre er mit dem Rappen auf. Und, um auch wirklich mit gestähltem Körper durch die warmen Monate gehen zu können, greift Bra wohl zu drastischen Mitteln. Er kifft nicht mehr.

Das bestätigte jetzt Kollege und Kumpel Samra auf dessen „Instagram-Profil. Während die beiden Rapper in Amsterdam, der Kiffer-Metropole, verweilten, konsumierte dieser ein bisschen Marihuana, während Bra tatsächlich standhaft blieb. Samra daraufhin in einem Video: „Du meinst das richtig ernst mit deinen 80 Kilo, wa?“ Auf dessen Bestätigung sagte der Berliner dann an die Fans gewandt: „Der kifft seit drei Monaten nicht!“ Na, schaden wird’s bestimmt nicht.

Capital Bra hat dieses Jahr übrigens einen Song mit Clueso herausgebracht.

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment