Cardi B verpasst Folge zwei einer Doku wegen Sex

Cardi B’s Aufmerksamkeitsspanne? Reicht wohl nur für eine Folge einer Dokumentation.

Die Rapperin hat angefangen, die „Netflix“-Doku „Tiger King“ anzuschauen, und Folge eins hat sie auch die ganzen 48 Minuten lang durchgehalten. Grundsätzliches Interesse an Raubkatzen und deren Lebensnaturell ist also durchaus vorhanden. Allerdings hat Cardi von der zweiten Folge so gut wie nichts mehr mitbekommen. Warum? Das verriet sie auf „Twitter“. Sie schrieb: „Hey, was haltet ihr von der Doku ‚Tiger King‘? Ich bin gerade bei der zweiten Folge und habe so gut wie nichts von ihr mitbekommen, weil ich angefangen habe, zu bu***n.“

Na, immerhin kann sich Ehemann Offset auf die Schulter klopfen. Wäre er ein lausiger Liebhaber, hätte sie Folge zwei wahrscheinlich mitgekriegt.

