Caribou kommt im April nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz

Ende Februar hat Caribou sein neues Album „Suddenly“ veröffentlicht, sechs Jahre nach seinem letzten Album „Our Love“. Der Musiker, der aus Kanada stammt und mit gebürtigem Namen Daniel Victor Snaith heißt, beweist seit Jahren, dass elektronische Musik, auch viel Wärme vermitteln kann. In seinem neuen Werk spielt die Familie eine große Rolle. Im Interview mit dem britischen „Evening Standard“ erklärte der Musiker: „Wir stecken gerade in diesem ‚Pflege-Sandwich‘, haben sowohl junge Kinder, aber auch Eltern, die schon älter sein; man denkt also über Sterblichkeit nach, aber genauso über Glück und Freude.“

Im April und August kommt der Sänger auch für einige Konzerte in den deutschsprachigen Raum. Und hier die Termine:

24.04. WIEN (A), Gasometer

25.04. MÜNCHEN, Muffathalle

26.04. ZÜRICH (CH), Kaufleuten

28.04. KÖLN, E-Werk

15.08. BERLIN, Zitadelle

Foto: (c) Landmark / PR Photos