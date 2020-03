Carly Rae Jepsen: Warum sie keine direkten Nachrichten liest

Vor knapp zehn Jahren gelang Carly Rae Jepsen mit „Call Me Maybe“ der Druchbruch. Die 34-Jährige ist aktiv in den sozialen Medien, mit direkten Nachrichten hat sie aber nicht viel am Hut.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ sagte die Sängerin dazu: „Um ehrlich zu sein lese ich die so gut wie gar nicht. Ich liebe zwar ‚Instagram‘, aber mehr als Posten und Kommentare lesen mache ich da nicht. DMs schaue ich mir da fast nie an, deshalb haben wir da immer hunderte ungelesene Nachrichten. Das ist auch nicht die Art, wie ich gerne mit Leuten interagiere. Ich ziehe es vor, mit Leuten von Gesicht zu Gesicht zu kommunizieren. Ich mag diese Energie, wenn man sich trifft. Geheime Nachrichten hin-und herschicken ist nicht so mein Ding.“

Über das Privatleben der Sängerin ist nicht viel bekannt, worüber sie sehr glücklich ist.

Foto: (c) PR Photos