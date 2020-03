Carrie Underwood litt unter Bodyshaming

Vor 15 Jahren gewann Carrie Underwood die Casting-Show „American Idol“. Seither ist viel passiert. Doch mit Ruhm und Berühmtheit kommen auch die Hater. Die damals 21-Jährige wurde wegen ihres Gewichts oft heftig kritisiert und das machte ihr schwer zu schaffen.

Darüber sprach die Sängerin jetzt in einem Interview mit „Women’s Health“. Sie gab zu: „Es hätte mich nicht kümmern dürfen, was andere Leute über mich denken. Ich war erschöpft und fing an, größere Kleidung zu kaufen.“ Nachdem sie „American Idol“ gewonnen hatte, wollte sie gesünder leben, mehr Sport machen und sich besser ernähren. Doch der Schuss ging nach hinten los. Damals fragte sie sich: „Wenn das schon funktionierte, wäre es dann nicht besser, noch mehr Sport zu treiben und weniger zu essen?“ Schließlich nahm Carrie nur noch 800 Kalorien zu sich. Ihr Körper habe nach mehr geschrien, doch erst im Laufe der Zeit habe sie gelernt, wirklich gesund zu leben.

Heute liegt Carrie die Gesundheit anderer Frauen am Herzen. Mit der von ihr entwickelten Fitness-App Fit52 sowie einem Personaltrainer und einem Ernährungswissenschaftler an ihrer Seite will die Sängerin nun anderen helfen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos