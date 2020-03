Casper schließt sich ein

Vor eineinhalb Jahren kam das letzte Album von Marteria und Casper raus: „1982“. Und seitdem warten die Fans auf Nachschub.

Wenigstens für die Anhänger von Casper könnte das Warten bald ein Ende haben, weil der Rapper ihnen auf „Instagram“ Hoffnung machte. Dort schrieb er: „Locked in [also auf Deutsch: eingeschlossen], neue Musik in Arbeit.“ Dazu postete Casper Fotos von sich beim Brainstormen und Texten, in einem abgedunkelten Raum, mit schwarzem Shirt und weißem Käppi.

„1982” war übrigens die vierte CD, die Casper an der Spitze der deutschen Charts platzieren konnte.

