Charlie Puth: Seine Beschäftigung gegen Langeweile

Das Coronavirus macht Musiker weitestgehend beschäftigungslos. Konzerte fallen aus, Interviewtermine ebenso – also was tun? Charlie Puth hat sich Gedanken gemacht und eine Beschäftigung gefunden. Er arbeitet an seiner Treffsicherheit beim Singen hoher Töne.

Puth stellte ein Video auf „Instagram“ hoch, in dem er seine neugewonnenen Qualitäten unter Beweis stellt. Dazu schrieb er: „Ich langweile mich zuhause und versuche dementsprechend hohe Noten zu singen.“ Der Song, den er sich dafür ausgesucht hat? Ein wahrer Klassiker: Mariah Careys „I Still Believe“ von 1999.

Übrigens wurde Puth kürzlich von einem gewissen Elton John beschenkt.

Foto: (c) PRN / PR Photos