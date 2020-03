Christina Aguilera: „Glaube an dich selbst, du schaffst das schon“

Mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstglaube – das sind Dinge, die Christina Aguilera ihrem jüngeren Ich raten würde.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ sagte die Sängerin: „Damals sind so viele Dinge passiert. Ich war so neu und grün hinter den Ohren und jung und naiv allem gegenüber. Ich würde mir wahrscheinlich raten: ‚Glaube an dich selbst, du schaffst das schon!‘“

Passend dazu hat Christina Aguilera kürzlich den Titelsong „Loyal Brave True“ für die Neuverfilmung des Disneyfilms „Mulan“ veröffentlicht.

