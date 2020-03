Christina Aguilera: Neuer Disney Song

Christina Aguilera hat am Freitag (06.03.) den Titelsong „Loyal Brave True“ für die Neuverfilmung des Disneyfilms „Mulan“ veröffentlicht, berichtet „mtv.com“. Außerdem brachte die Poplegende eine überarbeitete Version ihres Songs „Reflection“ heraus, den sie bereits im Alter von 16 Jahren für den Zeichentrickfilm „Mulan“ aufgenommen hatte.

Die 39-Jährige hat eine besondere Verbindung zu Disney. Ihre Karriere begann 1993 im Mickey Mouse Club. Aguilera sagte dazu: „Es ist atemberaubend, zu einem so unglaublichen Film zurückzukommen, der so kraftvoll und bedeutsam ist. Und die Aussage überdauerte die Zeit: Sich selbst treu zu bleiben, man selbst zu sein und zu lernen angstfrei zu sein. Mein neuer Song ‚Loyal Brave True‘ steht für die Balance zwischen Verletzlichkeit und Stärke.“

Am 27. März kommt die Realverflimung mit Liu Yifei als Mulan in die Kinos, während der Soundtrack bereits zwei Tage zuvor am 25. März zu haben sein wird.

Foto: (c) PRN / PR Photos