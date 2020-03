Christina Aguilera: „Weil wir in Vegas sind, Baby!“

Eine Bühne, zehn Tänzer, rotes Bühnenlicht und mittendrin Christina Aguilera.

Das zeigt ein aktuelles Video auf dem „Instagram“-Profil der Sängerin. Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem Clip um die Eröffnungsnummer eines Konzerts. Und, wer das Video bis zum Schluss anschaut, wird Zeuge einer etwas skurrilen Einlage: Am Ende beugt sich Aguilera über eine Stange und lässt sich von zwei Tänzern den Hintern versohlen. Warum? Das erklärt sie im beigefügten Text so: „Weil wir in Vegas sind, Baby!“ Oder mit anderen Worten: Las Vegas, die Stadt der Sünde.

Christina Aguilera tritt in den nächsten Tagen noch fünf Mal dort auf.

Foto: (c) PRN / PR Photos