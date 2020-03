Christina Aguilera: „Werdet kreativ!“

Eine häusliche Quarantäne ist für viele Menschen aktuell die absolute Horrorvorstellung. Wie soll man sich nur über einen längeren Zeitraum in den eigenen vier Wänden beschäftigen?

Christina Aguilera weiß Rat. Via „Instagram“ schrieb sie: „Während wir uns voneinander distanzieren, um die Gesellschaft zu schützen, lege ich euch einen Rat ans Herz: Werdet kreativ! Findet Wege, um all die kleinen Dinge tun zu können, die euch glücklich machen. Das Leben ist ein Geschenk und manchmal braucht es so harte Zeiten, um zu erkennen, was wir haben und wofür wir leben.“ Und Aguilera geht mit gutem und besonders kreativem Beispiel voran. Im beigefügten Foto steht ihre fünfjährige Tochter Summer Rain vor einer Wand mit vielen selbstgemalten Bildern. Die Sängerin erklärte: „Ich bin zuhause und kreiere mit meiner Kleinen ein bisschen Kunst!“

Das Coronavirus hat inzwischen auch die Musikbranche schwer getroffen.

Foto: (c) PR Photos