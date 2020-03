Christina Stürmer: „Ein Lebenszeichen von mir“

Um Christina Stürmer ist es schon seit einiger Zeit sehr ruhig geworden. Im neuen Jahr 2020 hat die Sängerin eigentlich fast gar nichts in den sozialen Netzwerken gepostet, doch das hat sich jetzt geändert.

Auf „Instagram“ schrieb sie nun: „Ein Lebenszeichen von mir. Wie geht es euch allen da draußen? Was macht ihr so? Lest ihr viel oder läuft ständig der Fernseher? Ist die Wohnung/das Haus schon zum 5. Mal geputzt oder ist wegen Home Office oder Kinder keine Zeit für irgendwas? Sind Menschen unter euch, die im Gesundheitswesen arbeiten? Arbeitet ihr im Supermarkt, in der Apotheke, …? Ich bin so dankbar, dass es euch gibt und danke euch für alles! Uns allen fällt die Decke hoffentlich nicht so schnell auf den Kopf! Wir halten durch! Abgemacht! Bei mir zu Hause wird viel gespielt, gekocht, gebacken… alles natürlich gemeinsam – das macht richtig Spaß – und danach wird geputzt. Ach, ich freu mich so sehr darauf, wenn wir uns alle wiedersehen (in echt!) #zuhause #zuhausebleiben #nachregenkommtsonnenschein.“

Christina Stürmer hat Ende des Jahres in den USA Sonne getankt und Inspiration für neue Songs gesammelt.

Foto: (c) Ingo Pertramer / Universal Music