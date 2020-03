Clueso: „Bin immer aufgeregt wie Sau“

Clueso hat eine neue Single am Start: „Sag Mir Was Du Willst“ (14.02.). Und selbst nach vielen Jahren im Musikbusiness ist das für den Erfurter Sänger immer noch ein Highlight, wenn er was Neues rausbringt.

Im „ZDF-Morgenmagazin“ verriet er vorgestern (10.03.): „Aufgeregt bin ich wie Sau. Also jedes Mal, wenn ich was raushaue. Ich denke auch immer, wenn ich einen Song schreibe, dass ich das zum ersten Mal mache. Da ist dann einfach ein weißes Blatt, ich weiß noch nicht, wo es langgeht. Ich schreibe ja die Songs selber und es ist immer sehr aufregend – vor allem, wenn es rauskommt. Man hat die ersten Resonanzen von Freunden oder so, aber wenn die Fans es dann auch mögen, ist das schon schön.“

Clueso ist dieses Jahr übrigens viel live unterwegs.

Foto: (c) Kolja Eckert