Clueso: „Ich weiß, das ist schwer“

Clueso hat einen wichtigen Appell an seine Fans. Via „Instagram Story“ teilte er mit: „Das Bundesministerium für Gesundheit hat eine Kampagne: #Zuhausebleiben‘. Wir Künstler verbreiten diese Nachricht an euch: Es ist wirklich wichtig und unsere zentrale Aufgabe gerade, die älteren und die schwächeren Leute und vor allem die vielen Angestellten im Gesundheitswesen zu schützen. Das geht nur, indem wir zuhause bleiben. Ich weiß, das ist schwer. Die Sonne scheint, man will raus einen Kaffee trinken, aber man kann zuhause ja mal ein Buch lesen, Netflix gucken oder sich bei einer Freundin oder einem Freund melden, den man lange nicht mehr gesprochen hat.“

Er selbst möchte mit gutem Beispiel vorangehen und in nächster Zeit in den eigenen vier Wänden verharren. Und der Erfurter hat für diese Tage auch schon eine Beschäftigung gegen die Langeweile gefunden. Er ergänzte: „Ich habe mir gerade Notizen gemacht und gemerkt, ich habe eine Sauklaue, die ich selber nicht lesen kann. Deswegen werde ich jetzt mal wieder ein bisschen auf Papier schreiben.“

Clueso ist regelmäßig politisch engagiert. Via „Instagram“ ruft der Musiker beispielsweise gerne zu Wahlen oder zu mehr Engagement gegen Rassismus auf.

