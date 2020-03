Clueso über Streaming und Taktik

Clueso hat am Valentinstag seine neue Single „Sag Mir Was Du Willst“ (14.02.) rausgehauen, ein ganz frischer Track. Ein neues Album steht noch nicht in den Startlöchern.

Bringt der Sänger jetzt Stück für Stück was Neues raus, einfach direkt, wenn es fertig ist? Auf die Frage, ob das jetzt Taktik sei, sagte Clueso am 10.03. im „ZDF-Morgenmagazin“: „Das passt gerade zu der Zeit. Das machen viele momentan, auch wegen Streaming. Und ich finde es auch für mich persönlich sehr geil. Weil ich musste immer sehr lange warten, wenn ich Songs geschrieben und sie gesammelt habe, ehe sie dann für ein Album rauskamen. Und jetzt ist es so: Wenn ein Song geil ist, hau ich ihn raus. Und ‚Sag Mir Was Du Willst‘ ist quasi taufrisch, den haben wir gerade aufgenommen. Und jetzt ist er schon draußen. Das ist ziemlich geil.“

Clueso ist übrigens immer „aufgeregt wie Sau“, wenn er was Neues rausbringt.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music