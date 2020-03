Conan Gray debütiert

Gestern (20.03.) veröffentlicht Conan Gray sein Debütalbum „Kid Krow“. Und um darauf vorzubereiten, hatte der Sänger vorgestern (19.03.) mit seiner Single „Wish You Were Sober“ samt Lyric-Video vorgelegt, berichtet „Universal Music“. Das offizielle Musikvideo dazu feiert heute ebenfalls seine Premiere. In der Pressemitteilung des Labels heißt es zur Debütveröffentlichung: „Der charismatische Newcomer packt auch unbequeme Themen an, scheut nicht vor emotionalen Reflektionen und kreiert daraus Power-Pop-Hymnen.“

Hier die Tracklist:

1. Comfort Crowd

2. Wish You Were Sober

3. Maniac

4. (Online Love)

5. Checkmate

6. The Cut That Always Bleeds

7. Fight or Flight

8. Affluenza

9. (Can We Be Friends?)

10. Heather

11. Little League

12. The Story

