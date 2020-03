Corona-Angst: Florian Silbereisen – Schlager-Show in der ARD verschoben

Aus Sorge vor dem Coronavirus wird die Schlagershow von Florian Silbereisen verschoben. Der 38-Jährige hätte ursprünglich am Samstag (14.03.) live im „Ersten“ die Unterhaltungssendung „Schlagerlovestory 2020 – Die total verliebte Frühlingsshow“ moderieren sollen. Die Veranstaltung mit mehr als 5.000 Besuchern sollte aus der Messehalle in Halle an der Saale übertragen werden. Der Mitteldeutsche Rundfunk entschied sich jedoch dagegen, wie in einer Pressemitteilung bekanntgegeben wurde.

MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi sagte dazu: „Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen. Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen.“

Der neue Termin für die Show steht bereits fest. Sie wird nun am 06. Juni dieses Jahres stattfinden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Foto: (c) Andreas Lander via BANG Showbiz