Corona-Krise: Herzogin Camilla macht Opfern häuslicher Gewalt Mut

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen die Menschen ja momentan möglichst zuhause bleiben. Psychologen fürchten, dass die häusliche Gewalt nun zunehmen wird. Herzogin Camilla hat den Opfern häuslicher Gewalt in der Corona-Krise jetzt Mut gemacht. Die 72-Jährige setzt sich ja seit langem für die Bekämpfung häuslicher Gewalt ein.

Auf ihrem „Instagram“-Kanal schrieb sie: „Dies ist eine schwere Zeit für alle, da wir alle gebeten wurden, zu Hause zu bleiben, um in Sicherheit zu bleiben. Aber für einige von Ihnen ist es noch schwieriger, weil das eigene Zuhause kein sicherer Ort ist. Es könnte bedeuten, dass Sie mehr Zeit mit der Person verbringen, die ihnen Schaden zufügt. Falls das Ihre Situation ist oder die von jemandem, den Sie kennen, möchte ich, dass Sie wissen: Sie sind nicht alleine.“ Dann fügte Herzogin Camilla noch Stellen an, an die sich Betroffene wenden können – und wichtige Telefonnummern. Opfer in Deutschland können sich an den Weissen Ring wenden, oder an das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Nummer 08000 116 016.

Auch Herzogin Camilla ist aktuell in Corona-Quarantäne. Ihr Mann Prinz Charles wurde positiv auf das Virus getestet.

Foto: (c) LooMee TV