Corona-Verdacht bei Jörg Kachelmann

Ist Jörg Kachelmann der erste Prominente, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat?

Via „Facebook“ gab der Wetterfrosch jedenfalls bekannt, sich einem entsprechenden Test unterzogen zu haben – das Ergebnis steht aber noch aus. Kachelmann schrieb: „Ich kranker alter Mann werde heute Abend bei der Aufzeichnung von ‚Riverboat‘ für den 13. März und bei der Sendung am Freitag nicht dabei sein können. Ergebnis in Sachen #Covid_19 kommt später heute rein. Je nachdem dauert’s dann auch etwas länger mit der Pause.“

Kachelmann moderiert die MDR-Talkshow „Riverboat“ seit dem 04. Januar 2019 an der Seite von Kim Fisher. In Sachsen wurde bislang nur eine einzige Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Foto: (c) LooMee TV