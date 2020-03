Coronavirus: Beatcon auf November verschoben

Weil sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet, wird jetzt auch die Beatcon verschoben.

Auf der Beatcon-Website teilten die Veranstalter mit: „Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von (…) [Corona] haben wir uns für eine Verschiebung der beatcon – Hiphop Producers Conference – vom ursprünglichen Termin Anfang Mai in den November 2020 entschieden. Damit orientieren wir uns an den aktuellen Präventionsempfehlungen der Gesundheitsbehörden zum Schutz von Ausstellern, Mitarbeitern und Speakern. (…) Die beatcon 2020 findet am 07. und 08. November 2020 in der Gebläsehalle Duisburg statt. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.“ Die beatcon ist das erste Event speziell für diejenigen, die Hiphop-Musik produzieren. Es gibt Workshops, Listening-Sessions, einen großen Ausstellungsbereich und vieles mehr.

Wegen des Coronavirus werden weltweit übrigens immer mehr Veranstaltungen, Shows und Events abgesagt. Und US-Präsident Trump meinte, er berühre deswegen sein Gesicht nicht mehr.