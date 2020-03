Coronavirus: Bella Hadid ruft oben ohne zur Vernunft auf

Viele Prominente nutzen ihre Bekanntheit, um in Zeiten der Corona-Krise an die Vernunft der Menschen zu appellieren. So auch Bella Hadid.

Das Topmodel postete auf „Instagram“ ein Foto, auf dem sie oben ohne zu sehen ist. Ihre Brüste verdeckt sie mit einem vorgehaltenen Burrito. Dazu schrieb die 23-Jährige: „Mein Burrito und ich rufen euch dazu auf, zuhause zu bleiben.“

Bella Hadid hängt übrigens immer noch an ihrem Ex, The Weekend.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos