Coronavirus: Brigitte Nielsen fürchtet um ihre Kinder in Italien

Brigitte Nielsens Söhne wohnen in Norditalien. Die Schauspielerin fürchtet deswegen um ihre Gesundheit.

In der TV-Show „The Talk“ sagte die 56-Jährige: „Ich spreche jeden Tag mit ihnen. Sie sind in Mailand und in der Gegend, in der es gefährlicher ist. Mein Sohn Raoul müsste in den Supermarkt gehen, um Essen zu holen, aber es gibt kein Essen mehr. In Amerika suchen sie nach Toilettenpapier. In Italien suchen sie nach Nahrung. Es gibt eine Panik, sich nicht nur mit dem Virus zu infizieren, sondern auch die Tatsache, dass es eben nichts zu essen gibt und auch kein sauberes Wasser.“

Kein Land in Europa hat das Coronavirus so schwer getroffen wie Italien. Stand Mittwoch (11.03.), wurden 12.462 Nachweise des Virus gemeldet. 827 Menschen starben bereits an den Folgen des Virus.

Foto: (c) PR Photos