Coronavirus: Playlist für Quarantäne

Diese Songs wurden praktisch für genau diese Situation geschrieben. Die meisten Menschen befinden sich (hoffentlich) in Selbstquarantäne und für die richtige Stimmung sorgen Lieder über Krankheit, Apokalypse und Selbstisolation wie beispielsweise „Panic“ von „The Smiths“, “Every Day Is Exactly The Same” von „Nine Inch Nails“ und „Help!“ von den „Beatles“. Diese hat „contactmusic.com“ in einer Playlist zusammengefasst, mit der jede Corona-Party auch alleine zum Hit wird.

Hier ist sie:

1. „Down with the Sickness“ – Disturbed

2. “Panic” – The Smiths

3. “Isolation” – Joy Divison

4. “Every Day Is Exactly The Same” – Nine Inch Nails

5. “I’m Not Okay (I Promise) – My Chemical Romance

6. “It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)” – R.E.M.

7. “Government Flu” – Dead Kennedys

8. “You Sound Like You’re Sick” – Ramones

9. “Somebody Get Me a Doctor” – Van Halen

10. “Help!” – The Beatles

