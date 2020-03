Cro: „Idee des Tages“

So eine Idee zum Wochenstart hat doch was. Cro postete auf „Instagram“ eine solche für seine etwa 500.000 Follower. Der Musiker veröffentlichte ein Bild, auf dem „Losearn“ steht. Ein Wort, das es so nicht gibt. Allerdings strich der Mann mit der Pandamaske das „OS“ durch, ergo steht da nur noch: „Learn“, also lerne.

Cro schrieb dazu: „Das ist meine Idee des Tages. Ich verliere [lose] nicht, ich gewinne oder lerne [learn]! Keine Furcht!“

Na, das passt doch wunderbar, schließlich meinte der Musiker kürzlich, dass niemand sein Scheitern postet.

Foto: (c) Saeed Kakavand Chimperator Productions