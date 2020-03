Daniel Radcliffe wäre gern David Bowie

Daniel Radcliffe hat eine Traumrolle. Er würde gerne David Bowie spielen, denn er ist sein Idol.

Das hat der Schauspieler jetzt gegenüber „Fox News“ verraten. Auf die Frage, ob er den Pop-Giganten in einer Filmbiografie spielen würde, sagte er: „Ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Wenn ich von meinen Träumen spreche, also welche Rolle ich am liebsten spielen würde, oder welchen Song ich gerne singen würde, dann wäre das David Bowie. Aber ich wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ich glaube nicht, dass ich dafür geeignet bin und ich glaube, dass es da andere Leute gibt, die eher in diese Rolle passen würden. Außerdem muss man auch nicht über jeden Künstler einen Film machen.“

Ebenso wenig wie eine Biopic nach dem nächsten, scheint Daniel Radcliffe auch nicht jedes Selfie zu mögen. Besonders wenn er von Fans in den unpassendsten Moment darum gebeten wird.

