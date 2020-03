Demi Lovato: Im Quarantäne-Albtraum

Demi Lovato steckt im Quarantäne-Albtraum fest. Die Sängerin verweilt aktuell zuhause, um bei der Corona-Pandemie ihren Beitrag zu leisten, doch das Unterhaltungsprogramm macht ihr das mächtig schwer! Es streikte nämlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Lovato postete in ihrer „Instagram“-Story ein Bild ihres Fernsehbildschirms. Darauf war ein Standbild des Streamingdienstes „Netflix“ mit folgender Beschriftung zu sehen: „Error. Sorry, etwas ist schiefgelaufen. Probiere es später erneut.“ Die Sängerin wusste sich in dieser verzweifelten Lage nicht anders zu helfen, als „Netflix US“ direkt auf diesem Bild zu verlinken. Ihre kurz und bündig zusammengefasste Bitte? „Hilfe“.

Übrigens: Demi Lovato wurde kürzlich draußen von Paparazzi entdeckt. Sie trug einen Mundschutz.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos