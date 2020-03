Demi Lovato: „#IStayHomeFor“

Falls es euch gut geht und ihr zwischenzeitlich vergessen habt, warum es sich lohnt, zuhause zu bleiben, hier ein Rat von Demi Lovato.

Die Sängerin postete via „Instagram“ ein Bild von sich mit einem Blatt Papier in der Hand, das folgende Aufschrift trägt: „Ich bleibe zuhause für meine Eltern, meine Nachbarn und meine Gesundheit.“ Wenn das nicht überzeugend ist, was dann?!

Übrigens: Damit nahm Lovato an einer bestimmten Aktion teil. Stars nominieren sich inzwischen auf „Instagram“, um dann Zettel zu schreiben, die aufzeigen, weswegen es sich lohnt, zuhause zu bleiben. Das Ganze wird unter dem Hashtag „IStayHomeFor“ praktiziert.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos