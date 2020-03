Demi Lovato: Neuer Song ist da – „2020 wird unser Jahr!“

Der neue Song von Demi Lovato ist raus! Am frühen Morgen (06.03.) wurde die Single „I Love Me“ auf „YouTube“ veröffentlicht – und sie kommt an. In nur drei Stunden erreichte sie knapp 600.000 Klicks auf der Video-Plattform.

In den Kommentaren feiern ihre Fans vor allem die vielen Textpassagen, die zu mehr Selbstliebe aufrufen. Beispielsweise heißt es im Refrain: „Mein Herz ist das einzige, das ich mein Leben lang haben werde.“ Lovato schrieb zum Song-Release übrigens auf „Instagram“: „Ich kann noch nicht in Worte fassen, was das letzte Jahr für mich bedeutet, aber dieser Song fokussiert sich auf viele Dinge, die in meinem Kopf passieren. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Das Beste, was wir tun können, ist, die beste Version unserer selbst zu sein und das mit unseren engsten Freunden zu feiern. Außerdem wollte ich mich mal ganz speziell bei meinen Fans – den Lovatics – bedanken, weil ihr immer für mich da seid. 2020 wird unser Jahr!“

Demi Lovato hat ihren neuen Song „I Love Me“ erst vor drei Tagen via „Instagram“ angekündigt.

Foto: (c) Universal Music / Dennis Leupold