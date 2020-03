Demi Lovato: Neustart nach Bulimie und Drogen

„Ich litt an einer Esstörung und wurde ständig durch mein Team kontrolliert. Sie haben Einkaufsbelege überprüft und essbare Dinge in meinem Hotelzimmer versteckt. Sie haben mir ständig ein schlechtes Gewissen gemacht und meine Bulimie wurde immer schlimmer. Ich fragte mich: ‚Warum bin ich eigentlich trocken und fühle mich elender als damals, als ich noch getrunken habe?‘“, so Demi Lovato zu Ellen DeGeneres in der (05.03.) „The Ellen Show“.

Nach sechs Jahren ohne Alkohol griff Demi dann wieder zur Flasche, weil sie sich so allein fühlte. Auf einer Party habe sie dann auch zum ersten mal Drogen genommen. Als sie vor eineinhalb Jahren dann fast an einer Überdosis gestorben wäre, beschloss sie ihr Leben zu ändern. Selbstliebe sei der Schlüssel, egal was andere Leute denken. Der Disney-Star feuerte sein altes Team und arbeitet jetzt mit Manager Scooter Braun zusammen. Er nehme sie so an, wie sie ist, so die Sängerin.

Demi Lovato verarbeitet ihre Erfahrungen in ihrer neuen Single „I love me“, die ab vorgestern (06.03.) erhältlich ist.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos