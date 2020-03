Demi Lovato spricht über ihre persönlichen Probleme

Demi Lovato war (05.03.) in „TheEllenShow“ zu Gast. Sie wird sehr ehrlich über ihre persönliche Entwicklung, ihre Suchtprobleme und das Thema Selbstliebe sprechen. Darum geht es auch in der neuen Single „I love me“, die vorgestern (06.03.) erscheinen wird.

Die Sendung mit der Sängerin und Ellen de Generes wurde aufgezeichnet und Demi postet begeistert bei „Instagram“: „Heute habe ich meine Freundin Ellen gesehen. Ich war glücklich dort zu sein und meine Geschichte der letzten eineinhalb Jahre zu teilen. Ich war sehr emotional und weinte als ich von der Bühne ging. Danke Ellen, dass du mir eine Plattform geboten hast, um meine Wahrheit auszusprechen. Ich liebe dich immer und bin so dankbar für unser Gespräch heute. Die Reise geht am Freitag weiter.“

2018 wäre Demi Lovato fast an einer Überdosis gestorben. Sie litt unter dem Druck der Öffentlichkeit und einer Essstörung. Danach begab sie sich in eine Entzugsklinik. Zur Zeit arbeitet sie an ihrem neuen Album in dem sie viele persönliche Entwicklungsschritte aufgreifen und ehrlich sein will, „egal was die Leute denken.“

Foto: (c) PR Photos