Demi Lovato und das emotionale Musikvideo

Mit ihrem Video zu ihrer neuesten Single „I Love Me“ hat Demi Lovato nicht nur die Erwartungen ihrer Fans übertroffen, sondern auch ihre eigenen.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin dazu: „Dieses Video war so besonders für mich… Hannah Lux Davis [Regisseurin] hat es total gerockt. Es war mir so wichtig, besondere Hinweise einzubauen, die bestimmte Zeiten und Kapitel in meinem Leben repräsentieren. Dieses hier war bisher mein emotionalster Dreh. Vielen Dank an alle, die zu mir gehalten und geduldig auf meine Rückkehr gewartet haben. Wir sind wieder da und wir sind stärker denn je.“

Mit „I Love Me“ feiert Demi Lovato sich selbst und erklärt, dass sie sich genau so liebt, wie sie ist.

Foto: (c) Universal Music