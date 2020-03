Deutsche Album-Charts: Drei Neueinsteiger in den Top 5

In den Offiziellen Deutschen Album-Charts gibt es diese Woche in den Top fünf ganze drei Neueinsteiger, berichtet „GfK Entertainment“. Los geht’s mit „Böhse Onkelz“: Elf Nummer-eins-Platten können die Männer jetzt vorweisen. Mit ihrer selbstbetitelten Platte hat sich die Band letzte Woche auf Anhieb die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts gesichert – und den Thron diese Woche verteidigt.

Der Rapper Vega holt sich mit „Locke“ direkt Rang zwei, ebenso wie Patricia Kelly, die mit “One More Year” sofort auf der Drei einsteigt. Die K-Pop-Band “BTS” rutschen mit ihrem Album „Map Of The Soul: 7“ einen Platz ab.

Und auf Rang fünf steht wieder ein Neueinsteiger: das Crossover-Projekt “Body Count“ mit „Carnivore”.

Foto: (c) MG RTL D / Robert Grischek