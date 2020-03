Deutsche Album-Charts: Marianne Rosenberg erstmals auf 1

Marianne Rosenberg beschenkt sich selbst. Pünktlich zum 50-jährigen Bühnenjubiläum und kurz nach ihrem 65. Geburtstag erobert die Schlagersängerin erstmals den Spitzenplatz der Offiziellen Deutschen Album-Charts, berichtet „GfK Entertainment“. Platz eins für Rosenbergs Platte „Im Namen der Liebe“, gefolgt von einem weiteren Neueinsteiger:

Rang zwei geht an Rapper Haze mit „Brot & Spiele“. Das Podium komplettiert die letztwöchige Nummer Eins: „Böhse Onkelz“ von der gleichnamigen Gruppierung. Indes bleibt die K-Pop-Band „BTS“ mit der Platte „Map Of The Soul: 7“ auf Platz vier.

Die Top Five komplettiert Niall Horan mit seinem Album „Heartbreak Weather“ – und das in der bislang wärmsten Woche des Jahres.

Foto via BANG Showbiz