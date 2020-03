Deutsche Charts: Corona-Songs liegen vorne

Die Corona-Krise löst bei vielen Künstlern kreative Schaffensprozesse aus und resultiert oft in Songs, die sich mit dem aktuell allgegenwärtigen Thema beschäftigen. Und die Fans danken es ihnen mit Tausenden Streams und Downloads.

Wie „GfK Entertainment“ berichtet, war am Wochenende (20.-22.03.) in den offiziellen deutschen Musik-Download-Trends der am häufigsten heruntergeladener Song mit Corona-Bezug „You’ll Never Walk Alone” von „Gerry & The Pacemakers“. Auch das Lied „Corona Weltuntergang“ von „Frei.Wild“, das bereits Anfang März veröffentlicht wurde, erlebt noch einmal einen Aufschwung und schafft es auf Platz 16. So auch John Lennons Friedenshymne „Imagine“, die in dieser Krisenzeit wieder an Beliebtheit gewinnt und damit die Top 100 knackt.

„Contactmusic.com“ hat übrigens eine Quarantäne-Playlist erstellt.