Deutsche Single-Charts: The Weeknd bleibt auf dem Thron

The Weeknd hat sich in dieser Woche wieder nicht vom Thron der Offiziellen Deutschen Single-Charts vertreiben lassen. Er bleibt weiterhin mit „Blinding Lights“ an der Spitze, berichtet „GfK Entertainment“.

Auf dem Silberplatz steigt Ufo361 direkt mit seiner Single „Rich Rich“ ein, Bronze geht an Samra. Der Rapper platziert sich mit seinem Track „Schüsse im Regen“ auf Anhieb auf der Drei.

Luciano rutscht mit „Mios mit Bars“ von der Zwei auf die Vier und Joker Bra und VIZE mit „Baby“ von der Drei auf die Fünf.

Foto: (c) PR Photos