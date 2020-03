Deutsche Single-Charts: The Weeknd holt sich die Spitze

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts – von „GfK Entertainment ermittelt – geht’s für einen Mann von Platz zwei auf Platz eins. Nachdem The Weeknd in der Vorwoche noch hinter dem Song „Angst“ von Loredana feat. Rymez lag, ist er jetzt mit seinem Hit „Blinding Lights“ am Platz der Sonne.

Der ehemalige Spitzenreiter muss sich hingegen mit Rang drei zufriedengeben. Platz zwei geht an Samra & Capital Bra mit dem Song „Berlin“.

Auf Platz vier liegt Neueinsteiger Ufo 361 mit „Bad Girls, Good Vibes“, und den Abschluss der Top Five bildet weiterhin Topic feat. A7S mit „Breaking Me“.

