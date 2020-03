Deutschsprachige Stars gründen „Instagram“-Musikfestival!

Was tun, wenn Fans nicht mehr auf Konzerte gehen dürfen? Ganz einfach: Man bringt die Konzerte zu den Fans! Deutschsprachige Musikstars haben sich jetzt zusammengetan und ein „Instagram“-Festival gegründet. Am Sonntag (22.03.) werden im 30-Minuten-Takt Künstler online gehen und per „Instagram Live“ kleine Konzerte spielen. Max Giesinger kündigte an: „Es ist angerichtet! Am Sonntag gibt’s das erste ‚Wir bleiben zuhause‘-Festival live aus unseren Wohnzimmern! Ab 18 Uhr geht jeder Künstler während seiner Stagetime bei Instagram live. (…) Ich freu mich.“

Hier die Liste mit den Bühnenzeiten des ersten digitalen Musikfestivals aus Deutschland:

18.00 – Mathea

18.30 – Michael Schulte

19.00 – Lotte

19.30 – Nico Santos

20.00 – Álvaro Soler

20.30 – Max Giesinger

21.00 – Lea

21.30 – Johannes Oerding

