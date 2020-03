„Die Happy“: Neuer Longplayer im April

Nach sechs Jahren Sendepause in Sachen Album melden sich „Die Happy“ zurück: Die Band bringt am 10. April ihren neuen Longplayer „Guess What“ raus.

Über die Arbeit an dem Werk sagt Gitarrist und Bandgründer Thorsten Mewes laut „eventim.de“: „Wir sind mega stolz und glücklich, dass wir nach einem langen und schwierigen Entstehungsprozess endlich ein neues Album am Start haben. Alles ist in Eigenregie entstanden, wobei wir alle auch mit diesen anderen Dingen beschäftigt waren und kaum Zeit für gemeinsame Songwriting-Sessions hatten. Aus diesem Grund haben wir die letzten beiden Touren genutzt, um Ideen zu sammeln und diese bei ausgiebigen Soundchecks auszuprobieren. (…) Ein Song ist sogar während eines Konzerts in der Bochumer Matrix entstanden, als [unsere Sängerin] Marta spontan zur Gitarre griff und ins Mikro brüllte: ‚Die my baby, cause you fucked me up and no one let’s me down.‘ Keine Ahnung, welcher Teufel sie dabei geritten hat.“

„Die Happy“ gehen Ende des Jahres übrigens auf Tour, Tickets gibt es bereits.

Foto: (c) Sony Music / Duncan Smith