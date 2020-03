Die „Loveparade“ kehrt nach Berlin zurück

Gute Nachricht für alle Techno-Fans! Die „Loveparade“ feiert im Sommer 2021 ein Comeback!

Am Samstag, dem 10. Juli 2021, soll die neue „Loveparade“ in Berlin stattfinden. Das teilte die gemeinnützige GmbH „Rave the Planet“ mit. Die Veranstalter wollen bis zum Jahresende mindestens 1,5 Millionen Euro Spenden sammeln, damit die neue Technoparade stattfinden kann. Bisher sei mehr als eine halbe Million Euro zusammengekommen. Weitere Informationen gibt es noch nicht.

Die „Loveparade“ war 1989 von Dr. Motte in Berlin ins Leben gerufen worden. Damals tanzten gerade mal 150 Technofans unter dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ auf dem Kurfürstendamm. Am 24. Juli 2010 kam es dann in Duisburg zu einer Katastrophe. Am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände entstand ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.

