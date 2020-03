„Die Toten Hosen“: Campino veröffentlicht Autobiografie

Ein bisschen deutsch, ein bisschen britisch, voll und ganz Punkmusiker und heißblütiger Fußballfan – „Toten Hosen“-Frontmann Campino zählt sicher zu den spannenderen Persönlichkeiten unseres Landes. Und das veranlasste den gebürtigen Düsseldorfer jetzt dazu, ein autobiografisches Buch über sein Leben zu schreiben. Es heißt: „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ und soll im Herbst erscheinen.

Campino sagt laut dem „Stern“ über sein Werk: „Als sechstes von sieben Kindern einer Engländerin und eines Deutschen, die sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben, bin ich in meinem Verhältnis zu beiden Ländern mit jeder Menge widersprüchlicher Gefühle groß geworden. Auch darum soll es in dieser Geschichte gehen.“ Und gerade was Großbritannien betrifft, hat der 57-Jährige jede Menge zu erzählen. Er ergänzte: „Es geht auch um meine Verehrung für Queen Elizabeth, mein Ärger über den Brexit und meine Liebe zu den ‚Beatles‘.“ Es wird also jede Menge lesenswerten Stoff geben.

Campino hat letztes Jahr übrigens auch die britische Staatsbürgerschaft angenommen.

Foto: (c) Bastian Bochinski