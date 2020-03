Diplo: „Das ist mein Opfer“

Dies fällt Diplo sicherlich nicht leicht, doch es ist die sicherste Möglichkeit. Der DJ hält aufgrund der Coronavirus-Krise Abstand zu seinen Söhnen. Auf „Instagram“ postete der 41-Jährige ein Video, in dem er seine Hände gegen die Fensterscheibe drückt, hinter der seine beiden Kinder Lockett und Lazer stehen.

Dazu schrieb Diplo: „Meine Söhne sind zu jung, um die Komplexität von dem zu verstehen, was vor sich geht. Aber sie haben keine Angst und sind nicht so nervös, wie wir es sind. Sie leben in einem Haus mit ihrer Großmutter, die am verletzlichsten ist. Ich hatte in den letzten vier Wochen mit hunderten Menschen Kontakt. Ich halte mich vom Haus fern, bis ich negativ getestet wurde. Das schmerzt, denn ich vermisse sie so sehr. (…) Das ist mein Opfer, um sicherzustellen, dass alle um mich herum sicher sind.“

Die beiden Söhne von Diplo stammen übrigens aus seiner Beziehung mit Kathryn Lockhart.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos