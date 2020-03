Dolly Parton trauert um Kenny Rogers

Vergangenen Freitag (20.03.) hat die Country-Welt einen ganz großen Star verloren: Kenny Rogers ist im Alter von 81 Jahren gestorben und Dolly Parton trauert sehr.

In einem „Instagram“-Video sagte sie: „Ich weiß, wir alle wissen, dass Kenny jetzt an einem besseren Ort ist, als wir es alle sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit Gott redet, wenn er das nicht bereits tut und ihn bittet, in dieser dunklen Zeit etwas Licht zu verteilen. Ich liebe Kenny von ganzem Herzen. Mein Herz ist gebrochen. (…) Kenny, fliege hoch, direkt in Gottes Arme und an den Rest von euch, verliert nicht den Glauben.“

Dolly Parton hat übrigens gemeinsam mit Kenny Rogers den Song „Island In The Stream“ aufgenommen.

Foto: (c) PR Photos